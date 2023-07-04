Ağrı'nın Tutak ilçesinde, 9 Haziranda yapılan bir düğünde maganda kurşunu ile başından ağır yaralanan Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan'ın cenazesi toprağa verildi.

Ağrı'da kaza kurşunu ile hayatını kaybeden Savcı Sayan'ın yeğeni toprağa verildi

AĞRI - Ağrı'nın Tutak ilçesinde, 9 Haziranda yapılan bir düğünde maganda kurşunu ile başından ağır yaralanan Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan'ın cenazesi toprağa verildi

Tutak ilçesine bağlı Karahan köyünde 9 Haziran'da yapılan düğünde yaşanan olayda, rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun ile başından yararlanan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan, önce ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne daha sonra ise ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ali Sayan'ın cenazesi, getirildiği Tutak ilçesine bağlı Yukarı Kargalık köyünde yakınlarının gözyaşları arasında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Sayan'ın cenaze merasimine Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yanı sıra Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Hasan Aydın, Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar, Patnos Kaymakamı Yusuf Cankatar, ATSO Başkanı Saim Alpaslan, İç İşleri Başkanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet İlidi, İlçe belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.