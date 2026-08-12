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Ağrılı Öğrenciler Tarih Rotasında

Ağrılı Öğrenciler Tarih Rotasında
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Ağrı'da 1071 öğrenci, '1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna' projesi kapsamında Ahlat, Çanakkale ve Ankara'yı kapsayan tarih ve kültür gezisine uğurlandı. Öğrenciler, milli bilinç ve tarih şuuru kazanacak.

Ağrı'da lise öğrencileri "1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna" temasıyla Ahlat, Çanakkale ve Ankara'yı kapsayan tarih ve kültür rotası yolculuğuna uğurlandı.

Valilik himayelerinde, gençlerin ufkunu genişletmek, tarihten aldıkları güçle geleceğe daha sağlam adımlarla yürümelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen "1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna" projesi kapsamında son öğrenci kafilesi için Valilik önünde program düzenlendi.

Vali Önder Bozkurt, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ve beraberindekiler, Ahlat, Çanakkale ve Ankara'ya gidecek öğrencilerden oluşan son kafileyi uğurladı.

Program kapsamında, Malazgirt Zaferi'nin ruhunu yaşatan Ahlat'ı, milletin bağımsızlık mücadelesinin simgesi Çanakkale'yi ve başkent Ankara'yı ziyaret edecek öğrenciler, tarihi ve kültürel mirası yerinde görme imkanı bulacak, milli bilinç, tarih şuuru ve medeniyet tasavvurlarını güçlendirecek çeşitli etkinliklere katılacak.

Belirli aralıklarla yapılan gezi programından toplamda 1071 öğrenci yararlanıyor.

Kaynak: AA
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