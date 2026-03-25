Ağrı'da askeri araç kazasında şehit olan Uzman Çavuş Akarsel için tören düzenlendi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri araç kazasında ağır yaralandıktan sonra şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel'in naaşı, törenle memleketi Konya'ya uğurlandı.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omzunda bir süre taşındıktan sonra uçağa konuldu.

Şehit Akarsel'in naaşı, dualarla memleketi Konya'ya uğurlandı.

Törene, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, askerler ve polisler katıldı.

İlçede dün meydana gelen kazada ağır yaralanan Uzman Çavuş Yusuf Açay da şehit olmuş, düzenlenen törenin ardından Açay'ın naaşı memleketi Hatay'a gönderilmişti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
İran'dan ABD ile ateşkes görüşmeleri için ağır şartlar: Üslerin tamamı kapatılacak

Savaşın bitmesi hayal mi oldu? Sunulan şart masa devirecek cinsten
Savaşın kazananı Rusya oldu! Hindistan'a dev petrol satışı

Savaşın kazananı Rusya oldu
Bir dönemin ihracat şampiyonuydu: 40 yıllık marka icradan satışa çıkarıldı

İhracat şampiyonu 40 yıllık marka icradan satışa çıkarıldı
Taliban'dan Pakistan'daki askeri karakola intihar saldırısı

Hızlı adımlarla karakolun önüne kadar gidip kendini patlattı
Avrupa ülkesinde taciz skandalı! Sahildeki kadınlar panik içinde kaçtı

Sahilde infial yaratan olay! Kadınlar panik içinde kaçtı
2 ilde FETÖ operasyonu! 9 şüpheli için gözaltı kararı verildi

Telefonlarından aynı uygulama çıktı! Hepsi tek tek gözaltına alınıyor
ABD savaştayken gençlerin siyasi sorulara verdikleri yanıtlar pes dedirtti

ABD Orta Doğu'yu kana bularken gençlerin gündemi çok farklı
Trafikte dehşet saçan baba ve oğlu ifadesi de kurtarmadı

Trafikte dehşet saçan baba ve oğlu ifadesi de kurtarmadı