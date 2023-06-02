Ağrı'da 6 hırsızlık olayı güvenlik kameralarıyla aydınlatıldı

Ağrı'da iş yerlerinden hırsızlık olayları güvenlik kameralarıyla aydınlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yerleri, büfe, market ve mağazalardan cep telefonu, parfüm, içecek ve sigara çalınmasına ilişkin 6 farklı hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma yaptı.

Ağrı'da iş yerlerinden hırsızlık olayları güvenlik kameralarıyla aydınlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yerleri, büfe, market ve mağazalardan cep telefonu, parfüm, içecek ve sigara çalınmasına ilişkin 6 farklı hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma yaptı.

İş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini belirledi.

Ekipler, hırsızlık suçları başta olmak üzere çok sayıda suç kayıtları bulunan B.K. ve A.K'yi yapılan operasyonla gözaltına aldı, 4 şüphelinin de yakalanmasına çalışıyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızların, marketin önündeki buz dolabından içecek, iş yerince cep telefonu ve parfüm, büfe ve marketten sigara çalması yer alıyor.