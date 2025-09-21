Ağlı'daki 500 Yıllık Fındık Ağaçları Hala Meyve Veriyor

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde bulunan Türk fındığı ağaçları, yüzlerce yıldır meyve vermeye devam ediyor.

Kastamonu Valiliği ile İl Özel İdaresinin hazırladığı "Kastamonu Anıt Ağaçları" kitabında, Ağlı ilçesinin Tunuslar ve Müsellimler köylerinde bulunan Türk fındığı ağaçlarının bazılarının yaşlarının 500 yılı bulduğu bilgisi yer alıyor.

Boyu tek gövdede 30 metreye ulaşabilen Türk fındığı ağacının meyveleri genellikle sivri, kabuklarının kırılması zor ancak içi yağlı oluyor.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sezgin Ayan, AA muhabirine, Türk fındığının Türkiye'de genellikle Batı Karadeniz bölgesinde görülen bir tür olduğunu söyledi.

Ayan, "Tunuslar'daki doğal popülasyonda her ne kadar artım burgusuyla yaş tespiti yapmasak da ilk tespitlerine göre minimum 370 yaşa sahip olduğunu, daha sağlıklı incelemelerde 500, belki daha da yukarıda yaşa sahip olduğunu söyleyebilirim. Hem çap gelişimi hem de ilk gözlemlerimiz bu anlamda bize yön veriyor." dedi.

Müsellimler köyünde ise ağacın çevresi veya göğüs çapı baz alındığında çok daha ileri yaşlarda bireyler olduğunun söylenebileceğine işaret eden Ayan, "Belki ağacın çok güçlü, dayanıklı bir gövde odunu bulunması, öz odunun özelliğinin kırmızımtırak renkte ve uzun ömürlü olması bize doğal ömürlerinde ileri yaşlarda bireyler sunma imkanı sağlıyor." ifadesini kullandı.

"Çok güzeldir, lezzeti, yağ oranı yüksektir"

Müsellimler köyü sakinlerinden Hakkı Aslan ise hala fındık ağaçlarından meyve toplamaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Ağaçlarda fındık olduğu zamanlarda toplarız, isteyene veririz, kendimiz yeriz. Götürüp pazarda satmıyoruz ama isteyen olursa onlara satıyoruz." diye konuştu.

Fındıkların çok özel olduğunu dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

"Çok güzeldir, lezzeti, yağ oranı yüksektir. Toprakta bitmez, çakıllarda, kayaların arasında biter. Başka yerlere götürülüp diktiğin zaman olmaz, meyve vermez. Buraya bir has Türk fındığımızdır bu. Yıllardır Türk fındığı buralarda var, toplar yeriz. Tam sayıyı bilmiyorum ama 1500, 2 bin ağaç vardır." bilgisini verdi.

"Kesintisiz fındık vermeye devam ediyorlar"

"Kastamonu Anıt Ağaçları" kitabının yazarlarından Cebrail Keleş ise ağaçların tesadüfen bulunduğunu söyledi.

Kitap için araştırma yaptığı dönemde 2010 yılında Türk-Tunus Dostluk Günü vasıtasıyla etkinlik yapıldığını anlatan Keleş, "Buradaki türbeye çıkan yolun yapımı esnasında geldiğimde çok büyük ağaçların olduğunu ve ağaçların üzerindeki fındıkları görünce çok şaşırdım. Daha önce hiç bu kadar büyük fındık ağacı görmemiştim. Bizim bildiğimiz fındıklar küçük, ocak tipi. Biraz araştırmasını yapınca çevrede çok bulunduğunu ve tarihsel yapıya da sahip olduğunu öğrendik." dedi.

Bölgedeki fındık ağaçlarının yaşının 500 yıl civarında olduğunu belirten Keleş, şunları dile getirdi:

"Kesintisiz fındık vermeye devam ediyorlar. Fındık zamanı köylülerimiz bunları topluyor. Bu ağaçlarımız fidan olarak yükselmeye başladığında 1500'lü yıllardı. Nesiller boyu ağaçlar aynı şekilde kaldı, meyve vermeye devam ediyor. Bir fındık ağacının ömrünün 1000 yıldan fazla olduğu biliniyor. Belki de yüzlerce yıl daha fındık vermeye devam edecekler."