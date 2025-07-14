AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı Görüştü

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile yaptığı görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldı.

AGİT'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Sinirlioğlu, "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı"na katılmak üzere gittiği Roma'da Tajani ile Vatikan'da ise Vatikan Devletlerle ve Uluslararası Örgütlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher ile görüştü.

Sinirlioğlu ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ve Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Dmytro Lubinets ile de bir araya geldi.

Genel Sekreter Sinirlioğlu temasları boyunca Ukrayna'daki savaşın acilen sona erdirilmesi ve bu konuda uluslararası çabaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Sinirlioğlu, AGİT'in güvenlik konularında diplomatik diyalog için eşsiz bir platform olduğunun altını çizdi.