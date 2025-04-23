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AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu Gürcistan'da Temaslarda Bulundu

AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu Gürcistan'da Temaslarda Bulundu
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AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, Gürcistan'da Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ve Başbakan İrakli Kobakhidze ile görüştü. Görüşmelerde Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve bölgedeki barışın önemi vurgulandı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, Tiflis'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ve Başbakan İrakli Kobakhidze ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Sinirlioğlu, Tiflis'teki temaslarının ikinci gününde Gürcistan Başbakanı Kobakhidze tarafından kabul edildi.

Görüşmede Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorunları ele alındı ve Güney Kafkasya bölgesinde barış ve istikrarın önemi vurgulandı.

Sinirlioğlu daha sonra Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile bir araya geldi.

Kavelaşvili sosyal paylaşım hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sinirlioğlu ile Cumhurbaşkanı Sarayında görüştüğünü aktardı.

Görüşmede, Rusya'nın Gürcistan'da işgal ettiği Abhazya ile Güney Osetya bölgelerindeki gelişmeleri ele aldıklarını kaydeden Kavelaşvili, ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği desteklerinden dolayı Sinirlioğlu'na teşekkür etti.

Sinirlioğlu ayrıca, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği Güney Osetya'nın işgal hattında incelemelerde bulundu.

Sinirlioğlu'nun Gürcistan temasları yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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