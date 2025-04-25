AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu Azerbaycan'da

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la görüştü.

İkili ve heyetlerarası görüşmenin ardından Bayramov ve Sinirlioğlu, ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Bayramov, Karabağ sorununun çözümü için kurulan AGİT Minsk Grubu'nun durumuna değinerek, Azerbaycan'ın, topraklarını işgalden kurtararak sorunu çözdüğünü ve dolayısıyla bu kuruma artık gerek kalmadığını söyledi.

AGİT Minsk Grubu'nun tamamen feshedilmesi gerektiğini vurgulayan Bayramov, "AGİT Minsk Grubu'nun devam etmesinin hiçbir mantıksal açıklaması yok. Bu kuruluşun feshi Ermenistan ve Azerbaycan'ın başvurusuyla olabilir. Ermenistan'dan bu yönde adım atmasını bekliyoruz. Bu adım ne kadar erken olursa süreç de o kadar olumlu etkilenir." dedi.

Ceyhun Bayramov, Ermenistan'ın hızla silahlanmasından ve bu ülkedeki intikamcı eğilimlerden tedirginlik duyduklarını belirtti.

1915 olaylarının yıl dönümü dolayısıyla yapılan gösterilerde Ermenistan ve Fransa'da, Azerbaycan bayrağının yakıldığını hatırlatan Bayramov, bayrak yakmanın kabul edilemez bir eylem olduğunu vurguladı.

Bayramov, Ermenistan ve Fransa yetkililerinin, söz konusu eylemi gerçekleştirenleri cezai sorumluluğa tabi tutması gerektiğini ifade etti.

İşgal döneminde, Ermenistan'ın, Karabağ ve civar illere 1 milyondan fazla mayın döşediğini bildiren Bayramov, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra yaklaşık 400 vatandaşın mayın patlaması mağduru olduğunu ve bunlardan 70'inin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

"Mayın temizliği hususunda Azerbaycan'a katkı sunmaya hazırız"

Sinirlioğlu ise Güney Kafkasya'da sürdürülebilir barışın sağlanması için diyaloğun devam etmesi gerektiğini aktardı.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış antlaşmasının taslak metni üzerinde mutabakat sağlamasını takdirle karşıladıklarını belirten Sinirlioğlu, "Bu büyük bir adım ve büyük bir başarıdır. AGİT her iki ülkeye bu hususta destek olacaktır." ifadesini kullandı.

Sinirlioğlu, AGİT'in ulaştırma ve yeşil enerji alanlarında da Azerbaycan'a destek vermeye hazır olduğunu dile getirerek, "AGİT'in mayın temizliği hususunda tecrübesi var. Mayın temizliği hususunda Azerbaycan'a katkı sunmaya hazırız. Azerbaycan'da ve eğer iki taraf da isterse Ermenistan'la sınırda bu işleri görmeye hazırız." diye konuştu.