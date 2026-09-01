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Ağıralioğlu'ndan yeni adli yıl mesajı: Hukukun üstünlüğü vurgusu

Ağıralioğlu'ndan yeni adli yıl mesajı: Hukukun üstünlüğü vurgusu
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, yeni adli yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, devleti yaşatanın adalet olduğunu ve adaletin teminatının hukukun üstünlüğü olduğunu belirtti. Hukukun makam, mevki ve güçten üstün olduğu; vatandaşın hakkına güvenle ulaşabildiği bir Türkiye beklediğini ifade etti. Adalet teşkilatına başarılar dileyen Ağıralioğlu, yeni adli yılın millete huzur ve güven getirmesini temenni etti.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Devleti yaşatan adalettir; adaletin teminatı ise hukukun üstünlüğüdür. Yeni adli yıldan da beklentimiz makamın, mevkinin, gücün değil hukukun üstün olduğu; vatandaşın hakkına güvenle ulaşabildiği bir Türkiye'dir. Adalet teşkilatımıza başarılar diliyor, yeni adli yılın milletimize huzur ve güven getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Devleti yaşatan adalettir; adaletin teminatı ise hukukun üstünlüğüdür. Yeni adli yıldan da beklentimiz makamın, mevkinin, gücün değil hukukun üstün olduğu; vatandaşın hakkına güvenle ulaşabildiği bir Türkiye'dir. Adalet teşkilatımıza başarılar diliyor, yeni adli yılın milletimize huzur ve güven getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA
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