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Ağıralioğlu'ndan Meriç'e geçmiş olsun

Ağıralioğlu'ndan Meriç'e geçmiş olsun
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıyı kınayarak, 'Şiddetin siyasette yeri yok' dedi ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in uğradığı bıçaklı saldırıya ilişkin, "Şiddetin siyasette hiçbir zaman yeri olmaması dileğiyle; Yeni Parti'ye, Sayın Meriç'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in uğradığı bıçaklı saldırıya ilişkin, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıyı kınıyorum. Sayın Meriç'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Şiddetin siyasette hiçbir zaman yeri olmaması dileğiyle; Yeni Parti'ye, Sayın Meriç'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA
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