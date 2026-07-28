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Ağıralioğlu'ndan 24 Yıllık İktidara Sert Eleştiri: 'Ahbap Çavuş İlişkisiyle Devlet Yönetilmez'

Ağıralioğlu'ndan 24 Yıllık İktidara Sert Eleştiri: 'Ahbap Çavuş İlişkisiyle Devlet Yönetilmez'
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 24 yıldır iktidarda olan yönetimi liyakat, adalet ve devlet ciddiyeti yerine ahbap çavuş ilişkileriyle hareket etmekle suçladı. ‘Keşke eşle, dostla değil liyakatle ahbap olsaydınız’ diyen Ağıralioğlu, bu anlayışın devletin kurumlarını ve milletin güvenini zedelediğini savundu.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "24 yıldır elinizde bu memleketi yönetme imkânı var. Keşke eşle, dostla, yakınla değil liyakatle ahbap olsaydınız. Keşke sadakatle değil adaletle ahbap olsaydınız. Keşke keyfilikle değil devlet terbiyesiyle ahbap olsaydınız. O zaman bugün memleketin kurumlarını, milletin güvenini yeniden nasıl ayağa kaldıracağımızı konuşmak zorunda kalmazdık" ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Devleti ahbap çavuş ilişkileriyle yönetirseniz, günün sonunda devletin ciddiyetini de milletin güvenini de kaybedersiniz. Denetimle ahbap olsaydınız bunlar olmazdı. Liyakatle ahbap olsaydınız memleket böyle olmazdı. Hesap verebilirlikle ahbap olsaydınız bunlar yaşanmazdı. Adaletle, hukukla, devlet ciddiyetiyle ahbap olsaydınız milletin iyilik yapma duygusu bugün böylesine örselenmezdi. 24 yıldır elinizde bu memleketi yönetme imkanı var. Keşke eşle, dostla, yakınla değil liyakatle ahbap olsaydınız. Keşke sadakatle değil adaletle ahbap olsaydınız. Keşke keyfilikle değil devlet terbiyesiyle ahbap olsaydınız. O zaman bugün memleketin kurumlarını, milletin güvenini yeniden nasıl ayağa kaldıracağımızı konuşmak zorunda kalmazdık."

Kaynak: ANKA
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