Ağıralioğlu'ndan Diyanet Akademisi Başkanı'na Doğu Türkistan tepkisi

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan'ın Doğu Türkistan ile ilgili beyanlarının düzeltilmesini isteyerek, "Doğu Türkistan'daki soydaşlarımızın maruz kaldığı asimilasyon politikaları, dini ve kültürel baskılar, eziyetler ve ağır insan hakları ihlalleri inkar edilmesi mümkün olmayan bir hakikattir" ifadesini kullandı.

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Doğu Türkistan'ın Türk yurdu olduğunu" ifade ederek, şunları kaydetti:

"Her hafta camilerde şeref ve izzet duygusuyla, kardeşlerimizin yaşadığı zulüm karşısındaki mahcubiyetimizle Doğu Türkistan için dua ediyoruz.

Ne var ki Diyanet Akademisi Başkanımızın kamuoyuna yansıyan açıklamaları, milletimizin vicdanında karşılık bulan bu dualara ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın mazlumlardan yana olan tarihi sorumluluğuna gölge düşürmüştür.

Doğu Türkistan'daki soydaşlarımızın maruz kaldığı asimilasyon politikaları, dini ve kültürel baskılar, eziyetler ve ağır insan hakları ihlalleri inkar edilmesi mümkün olmayan bir hakikattir.

Bu hakikati görmezden gelen veya önemsizleştiren her yaklaşım, yalnızca Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi değil, milletimizin ortak vicdanını da derinden yaralamaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığımız, her zaman olduğu gibi dünyanın neresinde olursa olsun bütün mazlumların yanında durmalı; Gazze'den Doğu Türkistan'a kadar zulme uğrayan insanların sesi olma şuurunu ve sorumluluğunu kararlılıkla korumalıdır.

Kurumun bu hassasiyetine aykırı düşen talihsiz açıklamalar, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi mahzun etmiş ve kamuoyunda haklı bir rahatsızlığa yol açmıştır.

Doğu Türkistan hürriyetine, insanlık onuruna ve temel haklarına kavuşuncaya kadar kalbimiz, duamız ve mücadelemiz kardeşlerimizle olacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığımızdan beklentimiz; söz konusu açıklamaların hakkaniyet, vicdan ve tarihi sorumluluk temelinde düzeltilmesi, kamuoyunun doğru biçimde bilgilendirilmesi ve Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin incinen gönüllerini onaracak açık ve güçlü bir açıklamanın yapılmasıdır."

Kaynak: ANKA