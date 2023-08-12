Gaziantep'in Nizip ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir bina yıkım esnasında iş makinesinin darbesiyle bir anda yer bir oldu. Yaralanan olmadığı olay sonrası ortalığı toz bulutu kaplarken, çevredeki vatandaşlar panikle sağa sola kaçıştı.

Ağır hasarlı bina yıkım esnasında yerle bir oldu

Ortalığı toz bulutu kapladı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir bina yıkım esnasında iş makinesinin darbesiyle bir anda yer bir oldu. Yaralanan olmadığı olay sonrası ortalığı toz bulutu kaplarken, çevredeki vatandaşlar panikle sağa sola kaçıştı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor. Yıkım çalışmaları çerçevesinde, ilçe merkezinde bulunan 28 dairelik Alpay Apartmanı'nın yıkım çalışmaları da başladı. Apartman, iş makinesinin yıkım çalışması sırasında bir anda yer bir oldu. Yaralanan olmadığı olay sonrası ortalığı toz bulutu kaplarken, çevredeki vatandaşlar panikle sağa sola kaçıştı.

Binanın çökme anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.