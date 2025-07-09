Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, İlçede İncelemelerde Bulundu

Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, ilçede çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Yılmaz, Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret etti. Kooperatife ait leblebi üretim atölyesinde çıkan yangın nedeniyle Kooperatif Başkanı Samiye Genç'e "geçmiş olsun" dileklerini ileten Yılmaz, kooperatif çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü bünyesindeki Vefa Projesi ofisini ve aşevini, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kültür Merkezini ve tarihi Ekrem İspir Konağını ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz'a, Belediye Başkanı Şeref Çakar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara eşlik etti.