Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, İlçede İncelemelerde Bulundu

Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, İlçede İncelemelerde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek kooperatif çalışmalarını ve sosyal projeleri yerinde inceledi.

Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, ilçede çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Yılmaz, Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret etti. Kooperatife ait leblebi üretim atölyesinde çıkan yangın nedeniyle Kooperatif Başkanı Samiye Genç'e "geçmiş olsun" dileklerini ileten Yılmaz, kooperatif çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü bünyesindeki Vefa Projesi ofisini ve aşevini, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kültür Merkezini ve tarihi Ekrem İspir Konağını ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz'a, Belediye Başkanı Şeref Çakar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara eşlik etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
Kardeşini öldürüp başını kesmeye çalışan cani: Bunu başardığım için mutluyum

Kardeşini vahşice katleden abiden kan donduran sözler: Mutluyum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un meşhur plajı çöplerden geçilmiyor

İstanbul'un meşhur plajının son hali mide bulandırıcı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.