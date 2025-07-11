Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü Ziyaret Etti
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde Kaymakam Tuğçe Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret ederek eğitim öğretim dönemi etkinlikleri ve 2025-2026 yılı planlamaları hakkında bilgi aldı.

Elazığ'da Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz, gerçekleştirdiği ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün toplantı salonunda kurum çalışanlarıyla bir araya geldi.

Görüşmede, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırlıer tarafından eğitim öğretim döneminde yapılan etkinlikler, projeler ve çalışmalarla ilgili bilgiler verildi.

Ziyarette, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin planlamalar ve hazırlıklar da görüşüldü.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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