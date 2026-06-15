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Ağın müftüsü Karakaya için veda programı düzenlendi

Ağın müftüsü Karakaya için veda programı düzenlendi
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde görev yeri değişen ilçe müftüsü Murat Karakaya için veda programı düzenlendi. Eskişehir'in Alpu ilçesine tayini çıkan Karakaya, mesai arkadaşlarına teşekkür ederken, personel de kendisine yeni görevinde başarı diledi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde görev yeri değişen ilçe müftüsü Murat Karakaya için veda programı düzenlendi.

Eskişehir'in Alpu ilçesine tayini çıkan Karakaya için müftülükte personelleriyle görüştü.

Karakaya, görev süresi boyunca birlikte çalıştıkları mesai arkadaşlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Müftülük personeli de hizmetlerinden dolayı Karakaya'ya teşekkür etti, yeni görev yerinde başarı diledi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
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