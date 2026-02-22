Ağın'da şehit aileleri iftar programında buluştu

Elazığ'ın Ağın ilçesinde şehit aileleri için iftar programı düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakamlık tarafından Badem Adası Konukevi'nde verilen iftara, Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Özkaynak, İlçe Emniyet Amiri Sevil Ardıç ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Dursun Kara ve şehit aileleri katıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kaymakamlığımız tarafından düzenlenen iftar yemeğinde aziz şehitlerimizin emaneti olan kıymetli aileleri ile birlikte iftarda bir araya geldik." ifadesi kullanıldı.