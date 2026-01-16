Haberler

Ağın'da karne töreni düzenlendi

Güncelleme:
Elazığ'ın Ağın ilçesinde düzenlenen törende öğrencilere karneleri dağıtıldı. Kaymakam Tuğçe Yılmaz ve Belediye Başkanı Şeref Çakar, öğrencilere tatil dileklerini iletti.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Mehmet Tanyıldızı, İlçe Emniyet Müdürü Sevil Ardıç, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Özkaynak'ın katılımıyla Öğretmen Abdullah Lütfü İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Törende, öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Kaymakam Yılmaz ve Belediye Başkanı Çakar, öğrencilere iyi tatil geçirmelerini diledi.

