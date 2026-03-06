Elazığ'da ahırda tüp patlaması hasara yol açtı
Elazığ'ın Ağın ilçesindeki bir ahırda patlayan mutfak tüpü, hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Elazığ'ın Ağın ilçesindeki ahırda patlayan tüp, hasara yol açtı.
Başpınar Mahallesi'nde Mahmut İl'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle mutfak tüpü patladı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken ahırda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan