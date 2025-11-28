Haberler

Ağın'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri Düzenlendi

Ağın'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Ağın ilçesinde, Kaymakamlık ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle 'Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Farkındalık Semineri' gerçekleştirildi. Seminere yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Elazığ'ın Ağın Kaymakamlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle "Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Farkındalık Semineri" düzenlendi.

Ağın Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kültür Merkezinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından seminer gerçekleştirildi.

Seminere, Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Belediye Başkanı Şeref Çakar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
Altan Tan: DEM Parti, Erdoğan'ın aday olabilmesi için oy verecek

Kürt siyasetinin ağır topundan bomba sözler: DEM, Erdoğan'a oy verecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Kırıkkale'de 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü

3 tonluk sacın altında kalan 2 işçi feci şekilde can verdi
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
CHP'nin kalesinde 'İndirim' kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba

CHP'nin kalesinde indirim kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı

Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

Ellerini havaya kaldırıp teslim olan iki kişiye kurşun yağdırdılar
Fenerbahçe maçındaki ırkçı pankarta skandal ceza

Bu rezil pankarta EuroLeague'den skandal ceza
Papa 14. Leo İstanbul'da! İlk durağı bakın neresi oldu

Papa 14. Leo İstanbul'da! İlk durağı bakın neresi oldu
KADEM'in lansmanına katılan Sinem Kobal'ın tavırları olay oldu

Sinem Kobal fena yakalandı
Fenerbahçe-Ferencvaros maçının ardından Macaristan basınından rezil manşet

Fenerbahçe-Ferencvaros maçının ardından rezil manşet
Jhon Duran'ın rakibine neden kafa attığı ortaya çıktı

Bu kafanın nedeni ortaya çıktı
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.