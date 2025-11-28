Ağın'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri Düzenlendi

Elazığ'ın Ağın Kaymakamlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle "Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Farkındalık Semineri" düzenlendi.

Ağın Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kültür Merkezinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından seminer gerçekleştirildi.

Seminere, Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Belediye Başkanı Şeref Çakar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.