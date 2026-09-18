Ağın'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören yapıldı

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Elazığ'ın Ağın ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Tuğçe Yılmaz ve Belediye Başkanı Şeref Çakar Atatürk büstüne çelenk sundu.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Törene, kurumların temsilcileri ve gaziler ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Daha sonra Ağın Kaymakamı Yılmaz makamında gazileri ağırladı.

Yılmaz, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru için mücadele eden tüm gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz." dedi.

Kaynak: AA