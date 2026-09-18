Haberler

Ağın'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Tuğçe Yılmaz ve Belediye Başkanı Şeref Çakar Atatürk büstüne çelenk sundu.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Törene, kurumların temsilcileri ve gaziler ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Daha sonra Ağın Kaymakamı Yılmaz makamında gazileri ağırladı.

Yılmaz, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru için mücadele eden tüm gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
Bina bombaların hedefi oldu, genç kadın hiçbir şey olmamış gibi davrandı

Balkonda sakince duruyordu! Görüntünün devamı herkesi şaşkına çevirdi
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç

Yayında Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
Aydın'da yürek yakan kaza: Genç sürücü kurtarılamadı

Aydın'da yürek yakan kaza: Genç sürücü kurtarılamadı
Fenerbahçe'de Oğuz Çetin ile yollar ayrılıyor iddiası! Yerine gelecek isim bile belli

Fenerbahçe'de neler oluyor? Yerine gelecek isim bile belli
Pakistan'da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50'den fazla yaralı var

Dost ülkeyi kana bulayan saldırı! 15 ölü, 50'den fazla yaralı var
A Milli Takım'a alınmayan yıldız, Fransa Ligi'nin en iyisi seçildi

A Milli Takım'a almadığı yıldız koca ülkeyi sallıyor
Aziz Yıldırım ve Bakan Bak arasında ilginç diyalog: Aa çok iyi

Toplantıya damga vuran diyalog: Aa çok iyi
Halciler Federasyonu Başkanı Tavşan: Tarla-market fiyat farkının nedeni kiralar

Tarla-market fiyat farkının nedeni ne? En yetkili isim tek tek anlattı