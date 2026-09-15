Haberler

Ağın'da "1. Uluslararası Fırat Turnası Yakalama Yarışması" düzenlendi

Ağın'da '1. Uluslararası Fırat Turnası Yakalama Yarışması' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Ağın ilçesinde "1. Uluslararası Fırat Turnası Yakalama Yarışması" gerçekleştirildi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde "1. Uluslararası Fırat Turnası Yakalama Yarışması" gerçekleştirildi.

Ağın Kaymakamlığı ve Belediyesinin desteği ile Diyarbakır Sportif Olta Balıkçılık ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (DİSOBDER) tarafından düzenlenen organizasyona katılan yarışmacılar, Keban Barajı Gölü'nde en iri Fırat turnasını yakalamak için mücadele etti.

Hurşit Kuş Mesire Alanı'nda düzenlenen programda, dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

Kaymakam Tuğçe Yılmaz, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen DİSOBDER'e ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Şeref Çakar da etkinlikle ilçenin tanıtımına katkı sunanlara teşekkür etti.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Özkaynak, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Abdülaziz Gündüz, Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Köprücü ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tuncay Ateşşahin ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA
Adliye önünde toplanan LGBTİ'lere polis müdahalesi! O anlar kamerada

"Müstehcenlik" operasyonları sonrası soluğu adliye önünde aldılar
Abartı egzoz pahalıya patladı! 'Seviyoruz ama' dedi, cezadan kurtulamadı

Abartı egzoz pahalıya patladı! Genç sürücünün sözlerine dikkat
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şimdi Trump düşünsün! Kuzey Kore liderinden Rusya'ya 'sarsılmaz destek' sözü

Kuzey Kore liderinden Rusya'ya büyük söz
Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı

Tek bir yalanla 1,5 milyon liralık vurgun yapacaktı! Böyle yakalandı
Suudi Arabistan'da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin

Arabistan'da neler oluyor? "Halka güvenli yerlere gidin" çağrısı
İran'da iki balıkçı teknesinin ABD tarafından İHA ile vurulduğu bildirildi

İran'dan ABD'ye suçlama! İki balıkçı teknesi İHA ile vuruldu
18 yıllık faili meçhul dosyası aydınlatılıyor! 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

18 yıllık sır perdesi kalkıyor! Adliyeye böyle getirildiler
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara: 'Erdoğan'ın arabuluculuğu sayesinde ABD yaptırımları kaldırıldı'

Suriye'yi kurtaran isim belli oldu: Erdoğan'a açık teşekkür
Kastamonu'da fotoğraf makinesinin içinden uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

Sıradan bir fotoğraf makinesi değilmiş! İçinden çıkanlar şaşırttı