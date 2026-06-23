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Başkan Çakar Vatandaşla Buluştu

Başkan Çakar Vatandaşla Buluştu
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Elazığ'da Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, vatandaşlarla buluştu.

Elazığ'da Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, vatandaşlarla buluştu.

İlçe merkezindeki Şehit Mehmet Ağgedik Çarşısında "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Çakar, vatandaşlarla bir araya geldi.

Çarşı esnafı ve vatandaşlardan gelen soruları cevaplayıp, talepleri ve şikayetleri dinleyen Çakar, belediye tarafından yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Çakar, program sonunda vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
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