Ağın Belediye Başkanı Çakar, sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Elazığ'ın Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla görevi başındaki sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı Vedat Pasinli ile Ağın Toplum Sağlığı Merkezi'ni ziyaret eden Çakar, burada görevli doktor ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Çakar, insan hayatını her şeyin üzerinde tutarak, özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarına şükran borçlu olduklarını kaydetti.