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AGD Vezirköprü Temsilciliği yeni hizmet binasına kavuştu

AGD Vezirköprü Temsilciliği yeni hizmet binasına kavuştu
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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Vezirköprü Temsilciliğinin yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Vezirköprü Temsilciliğinin yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine, Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Samsun Şube Başkanı Mücahit Tekkeşinoğlu, Saadet Partisi Samsun İl Başkanı Salih Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Saadet Partisi Vezirköprü İlçe Başkanı Veysel Bozdemir ile vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dua edildi. Programın açılış konuşmasını yapan AGD Vezirköprü Temsilcisi Ahmet Yılmaz, dernek olarak ahlak ve maneviyat eksenli bir anlayışla faaliyet yürüttüklerini belirtti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Protokol üyeleri daha sonra yeni hizmet binasını gezerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA
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