Anadolu Gençlik Derneğinden Fatih'te ABD ve İsrail karşıtı protesto

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.

Fatih Camisi'nde buluşan kalabalık, yatsı namazını kıldıktan sonra avluda toplandı. İran bayrakları taşıyan katılımcılar, Fevzipaşa Caddesi'nden Saraçhane Parkı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Parkta toplanan grup, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Kuran-ı Kerim okunmasının ardından kalabalığa seslenen AGD Genel Başkanı Salih Turhan, ABD ve İsrail'in saldırgan tutumuna tepki gösterdi.

Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu dile getiren Turhan, İslam birliğinin gerçekleşmesinin gerektiğini belirtti.

Turhan, "Siyonist İsrail ve Amerika'nın saldırılarına karşı İran'ın yanındayız. Biz Lübnan'ın, Filistin'in yanındayız. Biz Müslümanlardan yanayız. Bunu haykırmak için buradayız. Tüm dünyaya aktarmamız gereken şey, siyonist İsrail'in sıradan bir ülkeye saldırısı meselesi değil. Onlar kendi inançlarının gereği Arz-ı Mev'ud planını gerçekleştirmek istiyorlar. Büyük İsrail devletini kurmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Mescid-i Aksa'da namaz kılınamadığını anımsatan Turhan, "Bunu kabul etmek mümkün mü? Bu zorunuza gitmiyor mu? Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Şu meydanlarda toplanmak, tercihi bir şey değil, imani vazifemizdir. İran'daki Müslüman kardeşlerimize zafer için dua ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atan grup dağıldı.