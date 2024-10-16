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AGC Başkanı Zeki Alkan, Vali Ergün'ü Ziyaret Etti

AGC Başkanı Zeki Alkan, Vali Ergün'ü Ziyaret Etti
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Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Alkan, yeni atanan Vali Turan Ergün'ü ziyaret ederek başarı diledi. Vali Ergün, basının kentin gelişimi için önemine vurgu yaptı.

Artvin Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Zeki Alkan ile yönetim kurulu üyeleri, Vali Turan Ergün'ü ziyaret etti.

Ergün'ün makamında gerçekleşen ziyarette Alkan, Vali Ergün'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Ergün ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, basının bir kentin gelişmesi ve tanıtımı noktasında önemli bir kamu görevi ifa ettiğini söyledi.

Ergün, bir süre sohbet ettiği gazetecilere çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel

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