CHP'li Ağbaba, Malatya'da TOKİ Konutlarını Ziyaret Ederek Yurttaşların Sorunlarını Dinledi

Güncelleme:
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında İkizce TOKİ konutlarını ziyaret ederek yurttaşların market, okul, sağlık ocağı eksikliği ve ulaşım sorunlarını dinledi.

(ANKARA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında İkizce TOKİ konutlarını ziyaret etti. Yurttaşlar, Ağbaba'ya, market, okul, sağlık ocağı eksikliği ile ulaşım sorunlarını anlattı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı kapsamında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce mahallesinde bulunan TOKİ konutlarında yaşayan yurttaşları ziyaret etti.

CHP'li Ağbaba ile sohbet eden yurttaşlar yaşadıkları sorunları anlattı. Bir yurttaş, "Market, ekmek büfesi, okul, sağlık ocağı yok. Bir ekmek için çarşıya gidiyoruz. Otobüs de olmasa mahkumuz" sözleriyle TOKİ ve çevresindeki planlamayı eleştirdi.

Bir başka yurttaş da "Her türlü şikayet var. Binalardan var, hayat pahalılığından var. Adaletten var. Şikayet çok. Bir kanalizasyon açtılar, bir buçuk aydır kapatmadılar. Otobüsler yeterli değil" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel





