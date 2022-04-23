Ağbaba'dan, 23 Nisan'da 'Çocuk Giyim' Fiyatlarına Tepki: 'Birçok Okul, Aileler Kıyafet Parasını Karşılayamadığı İçin Gösteri Yapmaktan Vazgeçti'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi; çocuk giyim fiyatlarındaki artışı değerlendirdi. Ağbaba, "Aileler 23 Nisan'da bile çocuklarını dışarı çıkarmaya korkar oldular. Yol parası, yemek parası, kıyafet parası milyonlarca aile bunları karşılayabilecek durumda değil. Birçok okul, aileler kıyafet parasını karşılayamadığı için gösteri yapmaktan vazgeçmiş durumda. Anne, babaların çocuklarına söyleyecek sözü yüzüne bakacak hali kalmadı. Bu ayıp ve vebal AKP'ye yeter" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 23 Nisan ve yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, çocuk giyim ürünlerindeki fiyat artışlarına değindi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilene de yer veren Ağbaba, çocukların bayram sevincinin ellerinden alınmaması gerektiğini vurguladı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, ailelerin kıyafet parasını karşılayamadığı için birçok okulun gösteri yapmaktan vazgeçtiğini söyledi.

­CHP'li Veli Ağbaba'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"ÇOCUKLARIN BAYRAMLIK SEVİNCİNİ DE ÇALDILAR: Çocukları için yeni bir bayramlık kıyafet almak isteyen anne babalar için durum geçen seneden daha vahim. Devletin resmi verilerinde bile ortalama yüzde 61 artış görünmekle birlikte, gerçekte mağaza vitrinlerinde, pazarlarda olan rakamlar bundan çok daha yüksek. Giyim ürünlerinde geçen yıla göre en az 2-3 kat artış görülmekte. TÜİK'in her veriyi manipüle etme alışkanlığı burada da kendini göstermiş durumda.

ÇOCUK PANTOLONUNDA YÜZDE 79…: TÜİK'in geçen sene mart ayındaki giyim fiyatları ile bu sene Mart ayı fiyatlarını karşılaştırdığımızda, çocuk pantolonunda yüzde 79, iç çamaşırında yüzde 99, gömlekte yüzde 206, çorapta yüzde 313, çocuk elbisesinde yüzde 60, ayakkabıda yüzde 57 artış olduğunu görüyoruz. Üstelik bunlar, TÜİK'in fiyatları kasten düşük göstermek için aldığı yerlerden çıkan rakamlar. Gerçek fiyatlar burada yazılanların çok üstünde. Bu artışlar dahi durumun vahametini ortaya koyuyor.

EMEKLİYİ TORUNUNUN YÜZÜNE BAKAMAZ HALE GETİRDİLER: 2 çocuklu bir ailenin geçen yıl çocuklarına bayramlık almak için ödediği rakam 1046 TL iken, bu sene bu rakam TÜİK verilerine göre 1681 TL'ye çıkmış durumda. Asgari ücretin 4253 TL olduğunu, gıda fiyatlarındaki, kira, doğalgaz, elektrik ve diğer harcamalarda korkunç fiyat artışını dikkate aldığımızda, ailelerin çocuğuna bayramlık alma ihtimalinin kalmadığını görüyoruz. Emekliler daha da vahim durumda. 2500 lira emekli maaşıyla karnını bile doyuramayan emeklinin, torunlarına bir tişört ya da pantolon alması artık tümüyle hayaldir. Bırakın torununa bir kıyafet ya da oyuncak almayı, bayram harçlığı bile verecek durumu kalmadı. Emekliyi torununun yüzüne bakamaz hale getirdiler.

BU AYIP VE VEBAL AKP'YE YETER: Bu sene çocuklar için bir hafta arayla iki bayram var. Hem Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, hem de Ramazan Bayramı. Çocukların bayram sevinci elinden alınmamalı. Aileler 23 Nisan'da bile çocuklarını dışarı çıkarmaya korkar oldular. Yol parası, yemek parası, kıyafet parası milyonlarca aile bunları karşılayabilecek durumda değil. Birçok okul, aileler kıyafet parasını karşılayamadığı için gösteri yapmaktan vazgeçmiş durumda. Anne, babaların çocuklarına söyleyecek sözü yüzüne bakacak hali kalmadı. Bu ayıp ve vebal AKP'ye yeter."