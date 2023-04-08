AĞAOĞLU AVM OTOPARKINI ŞİKAYET ETTİ 60 LİRA İADE EDİLDİ

TÜKETİCİ Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, 0-3 saat arası ücretsiz olması gereken otoparkta kendisinden 60 TL park ücreti talep edilince, Tüketici Hakem Heyeti ve İBB'ye başvurarak şikayetçi oldu. AVM otopark ücretini iade ederek otopark girişinde bulunan ücret tarife tabelasına '0-3 Saat Ücretsiz' açıklamasını ekledi. Ağaoğlu, 3 saatlik süre dolmadan otopark ücreti alan tüm AVM'ler hukuku çiğniyor, bizler de tüm tüketiciler olarak bilinçli davranalım, tepkimizi ortaya koyalım. Bu ücretler yüzlerce, binlerce kişiden alındığında büyük meblağlara ulaşıyor. Hakem heyetine başvuru yaptıktan sonra 2 ay geçmeden heyet savunma istedi, AVM savunmasını vermeden önce beni arayıp, paramı iade etti dedi.

İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın kararına göre; AVM'lerin müşterilerine yasal olarak 0-3 saat arası ücretsiz otopark hizmeti sunması gerekiyor, bazı AVM'lerde ise bu karara uyulmadığı biliniyor. İddiaya göre, 9 Şubat 2023'te, Ümraniye'de bulunan bir AVM'de 1 saat 5 dakika kaldıktan sonra çıkış yapan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu'ndan AVM otoparkında 60 TL ücret talep edildi. Ağaoğlu, ödemeyi yaptıktan sonra durumu Tüketici Hakem Heyeti ve İBB'ye bildirerek şikayetçi oldu. Ağaoğlu, daha sonra AVM yönetiminin kendisine ulaşarak 60 TL otopark ücretini iade ettiğini ve otopark girişinde bulunan ücret tarife tabelasına '0-3 Saat Ücretsiz' açıklaması eklenildiğini de belirterek, tüketicilere konuyla ilgili duyarlılık çağrısında bulundu.

1 SAAT 5 DAKİKA İÇİN 60 TL ÜCRET ALINDI

İBB'nin konuyla ilgili kararı 16 yıl önce aldığını belirten Ağaoğlu, Alışveriş merkezleri otoparkları, 3 saat boyunca ücretsiz olacaktır diye bir karar var. Altında, 21 imza bulunan bu karara rağmen birçok AVM maalesef ücret almakta ısrar ediyor. Ben de şu an arkamda görünen Ümraniye'de bulunan alışveriş merkezine girdim, 1 saat 5 dakika kaldım. Benden 60 lira ücret alındı. Bunun üzerine bilinçli bir tüketici olarak Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum. İBB'nin UKOME kararını da ekledim. Akabinde, İBB'ye de şikayette bulundum. Böylelikle daha Hakem Heyeti kararı çıkmadan alışveriş merkezinin avukatı beni arayarak 60 lirayı iade etmek istediklerini söyledi ve bundan böyle de artık ilk 3 saat ücretsiz kuralını uygulayacaklarını bildirdi. Elbette, bu memnuniyet verici. UKOME kararı çok net, diyor ki, ilk 3 saate kadar ücret alınmamasına, ayrıca 3 saat dışında alınabilecek ücretin ise İBB'nin tarife komisyonunca belirlenen ücret tarifesi oranında olmasında, bu hususta hazırlanacak bilgilendirme levhalarının otopark girişlerine, otoparkın boşluğu olup olmadığını belirten bilgi sistemiyle birlikte konulmasına karar verilmiştir. Vatandaş lehine bu kararı veren UKOME şunu gözetiyor; Bir AVM inşa edildiği bölgede aşırı trafik yoğunluğuna yol açıyor. O halde o bölgede otopark hizmeti sunarak bununla ilgili trafiğin rahatlamasına katkı sağlaması isteniyor ama bazı alışveriş merkezleri bu kurala uymadıkları gibi bazıları da işte şu kadarlık alışveriş yapılırsa 3 saat ücretsiz olur gibi hukuka aykırı birtakım kurallar koyuyorlar. dedi.

TÜKETİCİLER ÜŞENMESİN E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPSIN

Bu noktada tavsiyem tüketiciler ücret ödemek durumunda kalırlarsa, hiç üşenmesinler, internet üzerinden başvuru yapsınlarö ifadesini kullanan Ağaoğlu, E-Devlet şifrelerini kullanmak suretiyle Tüketici hakem heyetine başvurabilirler. Ayrıca, ilgili büyükşehir belediyesine de şikayetleriyle, başvurdukları takdirde bizden aldıkları haksız ücretin belki yüzlerce katı bir cezayla karşı karşıya kalabilir bu AVM'ler. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Özellikle Bakırköy'de bazı alışveriş merkezleri, Etiler'de, Levent'te, Beşiktaş ilçesinde ve İstanbul'un herhangi bir yerinde bazı alışveriş merkezlerinin ücret aldığını gördüğümüzde mutlaka mücadele verelim. Ben yakında, Bakırköy'deki alışveriş merkezlerini de ziyaret edeceğim. Beşiktaş'taki alışveriş merkezlerine de gideceğim. Aynı şekilde onlar da ücret alacaklar, ben de gereğini yapacağım. Burada amaç vatandaşın haklara sahip olduğunun bilincinin oluşturulması, vatandaşların haklarının olduğuna dair karşı tarafta algı oluşturmalıyız ve mutlaka mücadele etmeliyiz. Şikayet sayısı az olunca uygulanan cezadan çok daha fazla gelir elde ettiklerinden ötürü; vazgeçmiyor ve bu hukuksuz uygulamayı sürdürüyorlar dedi.

2 AY GEÇMEDEN SAVUNMA İSTENDİ

Başvuru süreciyle ilgili bilgi veren Ağaoğlu, Hakem heyetine başvuru yaptıktan takriben 2 ay geçmeden heyet savunma istedi, savunma vermeden önce beni arayıp önce, paramı iade ettiler. Ondan sonra o dekontla hakem heyetine savunma vererek biz haksızdık, parayı geri ödedik. Bu nedenle bu hakkımızdaki şikayetin kaldırılmasını talep ediyoruz şeklinde, bir savunma verdi AVM. İfadelerini kullandı.