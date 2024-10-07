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Ağaçtan Düşen Adam Ambulans Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi

Ağaçtan Düşen Adam Ambulans Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi
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Siirt'in Tillo ilçesinde menengiç toplarken ağaçtan düşen 60 yaşındaki Cesim Efe, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Yaralı Efe'nin sırt kemiklerinde kırıklar tespit edildi.

SİİRT'in Tillo ilçesinde ağaçtan düşerek yaralanan Cesim Efe (60), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Tillo ilçesine bağlı Kargacık mezrasında meydana geldi. Menengiç toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Cesim Efe, yaralandı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık, AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Arazinin engebeli olması nedeniyle zor ulaşılan Efe için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istendi. Diyarbakır'dan kalkan ambulans helikopter engebeli araziye indi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Cesim Efe, Diyarbakır'a sevk edildi. Efe'nin sırt kemiklerinde kırıkların olduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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