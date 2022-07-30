Ağaca çarpıp alev alan otomobilde yaşamını yitirdi (2) KİMLİĞİ BELİRLENDİAntalya'da kaldırımdaki ağaca çarpıp alev alan otomobilde yaşamını yitiren sürücünün kimliği belirlendi. KİMLİĞİ BELİRLENDİ Antalya'da kaldırımdaki ağaca çarpıp alev alan otomobilde yaşamını yitiren sürücünün kimliği belirlendi. Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan incelemede sürücünün Ömer Nalbant (24) olduğu belirlendi.Ömer Nalbant'ın tatil için Antalya'ya geldiği ve bir kafede part- time çalıştığı öğrenildi. Nalbant'ın cenazesinin yapılacak otopsi sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Yalova'ya gönderileceği belirtildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları Antalya Güncel Haberler

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