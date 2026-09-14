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Çorum’da kene ısırması sonucu rahatsızlanan kadın tedavi gördüğü hastanede öldü

Çorum’da kene ısırması sonucu rahatsızlanan kadın tedavi gördüğü hastanede öldü
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Çorum’un Alaca ilçesinde kene ısırması sonucu rahatsızlanan 64 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çorum'un Alaca ilçesinde kene ısırması sonucu rahatsızlanan 64 yaşındaki Zeliha Polat, sevk edildiği hastanede 3 gün süren yoğun bakım tedavisine rağmen hayatını kaybetti.

KENE ISIRMASI SONRASI HASTANEYE BAŞVURDU

Edinilen bilgiye göre, Alaca ilçesine bağlı Akçicek köyünde yaşayan 64 yaşındaki Zeliha Polat, bir süre önce kene ısırması sonucu rahatsızlandı. Polat, Alaca Devlet Hastanesine başvurdu.

3 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Daha sonra Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Polat, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Polat, 3 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zeliha Polat'ın cenazesinin bugün öğle namazının ardından Akçicek köyünde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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