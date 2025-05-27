Ağabeyinin Silahlı Saldırısına Uğrayan Kardeş Ağır Yaralandı

Ağabeyinin Silahlı Saldırısına Uğrayan Kardeş Ağır Yaralandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, berber salonunda tıraş olan Barış K., ağabeyi Ahmet K. tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri yaralıyi hastaneye kaldırdı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'ndeki bir berber salonunda tıraş olan Barış K. (43) ile ağabeyi Ahmet K. (46) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Ahmet K. yanında bulunan tabancayla ateş ederek kardeşi Barış K'yi ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Ahmet K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Berber salonunun sahibi ile bir personeli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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