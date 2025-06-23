Ağabeyini Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı

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Tokat'ın Niksar ilçesinde, ağabeyi Ahmet K'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen T.K. tutuklandı. Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi ve Ahmet K, hastanede hayatını kaybetti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi Taşocağı Sokak civarında Ahmet K'yi (51) göğüs kısmından bıçaklanmış halde buldu.

Ahmet K, ambulansla kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, ağabeyi Ahmet K. ile aralarında husumet bulunduğu öne sürülen şüpheli T.K'yi gözaltına aldı.

T.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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