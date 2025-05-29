Ağabey Kardeşini Vurdu, Baba da Kanserden Hayatını Kaybetti

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde tıraş olduğu sırada ağabeyi Ahmet Kol (46) tarafından ensesinden tabancayla vurulan Barış Kol (43) ile dün akciğer kanserinden hayatını kaybeden babası Hüseyin Kol (65), toprağa verildi. Baba Hüseyin Kol'un, 7 Mart 1998'de Samsun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 1'inci Müdürü Zeki Bayrak'ın öldürülmesi olayında 'Azmettirme' suçundan 20 yıl hapis cezası aldığı, 23 Mart'ta yakalanıp cezaevine konulduğu, akciğer kanseri olduğu için hakkında infaz erteleme kararı verildiği bildirildi.

Olay, 27 Mayıs günü saat 16.00 sıralarında İlkadım ilçesine bağlı Zafer Mahallesi, Divitçioğlu Caddesi'ndeki bir berberde meydana geldi. Ahmet Kol berbere girip, aralarında husumet bulunan ve bu sırada tıraş olan kardeşi Barış Kol'u tabancayla ensesinden vurdu. Ahmet Kol kaçarken, Barış Kol ise kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Barış Kol, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, Barış Kol'un 7 Mart 1998'de Samsun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 1'inci Müdürü Zeki Bayrak'ın öldürülmesi olayında hapis cezası aldığı ve cezasını tamamladığı öğrenildi.

OTOMOBİLİNİ OTOPARKA BIRAKIP GELMİŞ

Olaya ilişkin yürütülen çalışma kapsamında polis, Ahmet Kol'un berbere gelmeden önce kendisine ait otomobilini bölgeye yakın bir otoparka bıraktığını tespit etti. Kol'un otoparka arkadaşı O.C. ile geldiği vu barada ayrıldıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan O.C., emniyette ifadesi alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 54 ayrı güvenlik kamerasındaki 213 saatlik görüntüyü izledi. Yapılan çalışmalar sonucunda Ahmet Kol, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'ndeki saklandığı evde suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Soruşturma devamında ekipler, şüpheliye yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla M.S. (46) ve A.S.'yi (58) de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli Kol'un susma hakkını kullandığı öğrenildi.

BABASI DA HAYATINI KAYBETTİ

Akciğer kanseri olan Kol kardeşlerin babası Hüseyin Kol da dün tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Hüseyin Kol'un, 7 Mart 1998'de Samsun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 1'inci Müdürü Zeki Bayrak'ın öldürülmesi olayında 'Azmettirme' suçundan 20 yıl, 2009'da yürütülen soruşturmada 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunduğu, 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ile 'Tefecilik yapmak' suçundan 42 bin 500 lira cezası olduğu ve Interpol tarafından uluslararası yakalama kararıyla aranırken polis ekipleri tarafından 23 Mart'ta yakalandığı belirtildi. Cezaevine gönderilen Kol'un, 4'üncü evre akciğer kanseri olduğu gerekçesiyle hakkında infaz erteleme kararı verildiği hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

Hüseyin Kol ve oğlu Barış Kol'un cenazesi, öğle vakti İlkadım ilçesindeki Büyük Camii'de kılınan cenaze namazı sonrası Canik ilçesi Hasköy Pelitli Mezarlığı'na defnedildi.