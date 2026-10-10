Haberler

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Amasya Suluova'da toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Amasya Suluova'da toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da vefat eden Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın cenazesi, memleketi Amasya'nın Suluova ilçesinde toprağa verildi. Türk bayrağına sarılı tabutu Saygılı köyüne götürülen Ayrancı, öğle vakti köy mezarlığında kılınan namazın ardından defnedildi.

Afyonkarahisar'da vefat eden Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı'nın cenazesi, memleketi Amasya'nın Suluova ilçesinde toprağa verildi.

Afyonkarahisar'dan Suluova'ya getirilen Ayrancı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Saygılı köyüne götürüldü.

Ayrancı'nın cenazesi, babaevinde helallik alınması sonrası öğle vakti köy mezarlığında kılınan namazın ardından defnedildi.

Cenaze törenine, Ayrancı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Önder Bakan, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Yeni Parti Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı

Amedspor liderliği Ankara'da kaptırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böyle eğlence olmaz olsun! İki genç kızın yaptıklarına bakın

Böyle eğlence olmaz olsun! İki genç kızın yaptıklarına bakın
Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Patronunu WhatsApp'ta çekiştirdi! Mahkemenin kararı şaşırttı

Patronunu WhatsApp'ta çekiştirdi! Mahkemenin kararı şaşırttı
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım

Özel'den ağır yanıt: Hayatımda böyle utanç verici yalan duymadım
Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın

Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın
Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Bir belediye daha AK Parti'ye geçti

Evde çekilen görüntü 7.6'lık depremin şiddetini gözler önüne serdi

Evde çekilen görüntü 7.6'lık depremin şiddetini gözler önüne serdi