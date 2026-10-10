Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Amasya Suluova'da toprağa verildi

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Amasya Suluova'da toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da vefat eden Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın cenazesi, memleketi Amasya'nın Suluova ilçesinde toprağa verildi. Türk bayrağına sarılı tabutu Saygılı köyüne götürülen Ayrancı, öğle vakti köy mezarlığında kılınan namazın ardından defnedildi.
Afyonkarahisar'da vefat eden Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı'nın cenazesi, memleketi Amasya'nın Suluova ilçesinde toprağa verildi.
Afyonkarahisar'dan Suluova'ya getirilen Ayrancı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Saygılı köyüne götürüldü.
Ayrancı'nın cenazesi, babaevinde helallik alınması sonrası öğle vakti köy mezarlığında kılınan namazın ardından defnedildi.
Cenaze törenine, Ayrancı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Önder Bakan, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Yeni Parti Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ile vatandaşlar katıldı.