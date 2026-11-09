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Afyonkarahisar Sinanpaşa'da otomobilin çarptığı 47 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil, Öğretmenler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 47 yaşındaki kişiye çarptı. Yaralanan kişi kaldırıldığı Sinanpaşa Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Ö.D. idaresindeki 03 LH 841 plakalı otomobil, Öğretmenler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde D.D'ye (47) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan D.D. kaldırıldığı Sinanpaşa Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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