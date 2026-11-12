Afyonkarahisar Sandıklı'da alev alan yakıt tankerinden atlayan sürücü yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaza yapan yakıt tankeri alev alev yandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya karayolu Ballık Kavşağı'nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yakıt tankeri, kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazanın ardından tanker alev aldı.

Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında kendisini araçtan atan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yakıt tankeri kullanılamaz hale geldi.

Haber - Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı