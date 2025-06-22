Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yağan'dan şehit ailesine ziyaret

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yağan'dan şehit ailesine ziyaret
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolga Yağan, 2015'te şehit olan Uzman Jandarma Çavuş İzzet Taşbaş'ın annesi Saliha Taşbaş'ı ziyaret etti.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolga Yağan, 2015'te şehit olan Uzman Jandarma Çavuş İzzet Taşbaş'ın annesi Saliha Taşbaş'ı ziyaret etti.

Saliha Taşbaş ile Dinar ilçesine bağlı Akçaköy'deki evinde sohbet eden, hal ve hatırını soran Yağan, şehit yakını ve gazilerle iç içe olduklarını ve onların her zaman yanında olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Şehit yakını ve gazilere devletin tüm kapılarının açık olduğunu ifade eden Yağan, şöyle devam etti:

"Saliha annemiz gibi köylerde yaşayan şehit yakınlarımız başta olmak üzere bütün şehit ailelerini ve gazilerimizi düzenli olarak ziyaret ediyoruz. Elimizden geldiğince her konuda destek olmaya gayret gösteriyoruz. Bunun dünyada başka ülkelerde rastlanmayacak kuvvetli bir bağ olduğunu düşünüyorum. Bu bağ o kadar kutsal ve değerli ki, kimse zedeleyemez ve zayıflatamaz. Şehit aileleri ve gazilerin bizlere ulaşmak için hiçbir aracıya ihtiyaçları yoktur. Tüm iletişim yolları açık olmasına rağmen bize ulaşamadıkları bir durum olursa, yalnızca 112'yi arayıp kendilerini tanıtmaları yeterli olacaktır. Jandarma devriyemiz en kısa zamanda ulaşacaktır."

Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Saliha Taşbaş, evlatlarım dediği misafirlerine başarılar dileyerek dualarla uğurladı.

Kaynak: AA / Mehmet Çığ - Güncel
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