Afyonkarahisar Evciler'de tıra çarpan otomobil yandı; 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar Evciler'de tıra çarpan otomobil yandı; 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobil yanmaya başladı. Kazada otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı; yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor. Kaza yerinden ayrılan tır sürücüsünün kimlik tespit çalışmaları sürüyor.
Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
A.A. (40) idaresindeki 03 HA 322 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Denizli kara yolu Gökçek köyü yakınlarında sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen seyir halindeki tıra arkadan çarptı.
Çarpışma sonucu otomobil yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kazada otomobilin sürücüsü A.A. hayatını kaybetti, araçtaki Y.S. ise yaralandı.
Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Y.S'nin de hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kaza yerinden ayrılan tır sürücüsünün kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.