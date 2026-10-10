Haberler

Afyonkarahisar Evciler'de tıra çarpan otomobil yandı; 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar Evciler'de tıra çarpan otomobil yandı; 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobil yanmaya başladı. Kazada otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı; yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor. Kaza yerinden ayrılan tır sürücüsünün kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

A.A. (40) idaresindeki 03 HA 322 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Denizli kara yolu Gökçek köyü yakınlarında sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen seyir halindeki tıra arkadan çarptı.

Çarpışma sonucu otomobil yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kazada otomobilin sürücüsü A.A. hayatını kaybetti, araçtaki Y.S. ise yaralandı.

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Y.S'nin de hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza yerinden ayrılan tır sürücüsünün kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Damal Belediye Başkanı ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı

Bağımsız girdiği seçimde destan yazmıştı, bu sabah gözaltına alındı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Raporlu ilaç kullanan hastalar için yeni düzenleme geliyor! Eczaneden direkt alınabilecek

Yeni düzenlemeyi açıkladı! Artık eczaneden direkt alınabilecek
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü

İsrailli rakibinin elini sıkmadı! Müsabaka sadece 35 saniye sürdü
Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın

Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ağır yanıt: Hayatımda böyle yalan duymadım

Özel'den ağır yanıt: Hayatımda böyle utanç verici yalan duymadım
Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı

Dünya ayağa kalktı ama Trump yine de onayladı
60 milyonluk garaj! Türkiye'de sadece 2 tane var

60 milyonluk garaj! Türkiye'de sadece 2 tane var
'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?

'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?