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Afyonkarahisar Emirdağ'da kazada ölen 4 kişi Konya Çeltik'te defnedildi

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Afyonkarahisar Emirdağ'da kazada ölen 4 kişi Konya Çeltik'te defnedildi
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 4 kişi, Konya'nın Çeltik ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeler, Çeltik Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 4 kişi, Konya'nın Çeltik ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada hayatını kaybeden Soner Ertuğrul, Süleyman Başaran, Şaban Ayhan ve Hatice Ayhan'ın cenazeleri, Çeltik Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından ölenlerin naaşı, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Olay

Emirdağ ilçesinde dün Hüseyin Butekin idaresindeki 34 CBB 110 plakalı otomobilin, Hisar Köyü mevkisinde Soner Ertuğrul'un kullandığı 42 DVU 92 plakalı otomobille çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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