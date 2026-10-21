Afyonkarahisar Emirdağ'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar Emirdağ'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralıların Emirdağ Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürerken kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Emirdağ ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Kazada, 42 DVU 92 plakalı otomobilde Şaban Ayhan, Hatice Ayhan, Soner Ertuğrul ve Süleyman Başaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 34 CBB 110 plakalı otomobilde yaralanan sürücü Hüseyin B. ile beraberindeki Rıdvan Güven, Şakir Ertonga, Yılmaz Ertonga'nın ise tedavileri Emirdağ Devlet Hastanesi'nde devam ettiği bildirildi.
Muzaffer NAL/AFYONKARAHİSAR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı