Afyonkarahisar Emirdağ'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Emirdağ ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Kazada, 42 DVU 92 plakalı otomobilde Şaban Ayhan, Hatice Ayhan, Soner Ertuğrul ve Süleyman Başaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 34 CBB 110 plakalı otomobilde yaralanan sürücü Hüseyin B. ile beraberindeki Rıdvan Güven, Şakir Ertonga, Yılmaz Ertonga'nın ise tedavileri Emirdağ Devlet Hastanesi'nde devam ettiği bildirildi.

Muzaffer NAL/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı