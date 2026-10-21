Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar Emirdağ'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar Emirdağ'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralıların Emirdağ Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürerken kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Emirdağ ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Kazada, 42 DVU 92 plakalı otomobilde Şaban Ayhan, Hatice Ayhan, Soner Ertuğrul ve Süleyman Başaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 34 CBB 110 plakalı otomobilde yaralanan sürücü Hüseyin B. ile beraberindeki Rıdvan Güven, Şakir Ertonga, Yılmaz Ertonga'nın ise tedavileri Emirdağ Devlet Hastanesi'nde devam ettiği bildirildi.

Muzaffer NAL/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Araç alım satımında 'güvenli ödeme linki' tuzağı! Para alacağını sanan 20 kişi 1,5 milyon lira kaptırdı

Para alacakken para gönderiyorlar! Tuzak bu linkte gizli
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaptıkları yetmedi, bir de polisi tehdit etti! Yediği cezayı ömrü boyunca unutamaz

Yaptıkları yetmedi, polisi de tehdit etti! Yediği cezayı unutamayacak
Fon soruşturmasında yeni dalga! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 4 şirket inceleme altında
2 bin yıllık tarihi eser polis operasyonuyla gün yüzüne çıktı! 3 gözaltı

İzmir'de ele geçirildi! Tam 2 bin yıllık
Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Faruk Turgut, Ece İrtem’in cenazesine neden katılmadığını açıkladı

Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı ilk kez konuştu: Gitmedim...
Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var

31 Türk'ü istenmeyen kişi ilan etti! Listede Ahmet Çakar bile var
Otomotiv devi harekete geçti! 105 binden fazla aracını geri çağırıyor

Tehlike büyük! Otomotiv devi 100 binden fazla aracını geri çağırdı
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin

Taraftar delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık takımdan gitsin