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Afyonkarahisar Dinar'da saat 03.23'te 4,1 büyüklüğünde deprem oldu

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde saat 03.23'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Dinar olan sarsıntının derinliği 7,02 kilometre olarak belirlendi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde saat 03.23'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Dinar olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA
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