Afyonkarahisar'dan kutsal topraklara gidecek olan umreciler dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü organizesi ile Afyonkarahisar'dan kutsal topraklara gidecek olan 2023-2024 1.dönem umreciler, dualarla uğurlandı. Uğurlama törenine İl Müftü Yardımcısı Harun Yılmaz, Hac ve Umre Şube Müdürü Memet Nuri Durdu, din görevlileri, umrecilerin yakınları ve vatandaşlar katıldı. İl Müftü Yardımcısı Yılmaz, umrecilere hitaben dua ederek sağlıklı ve huşu içinde bir umre vazifesi yapmalarını diledi. Umreciler, yapılan duanın ardından tekbirler eşliğinde uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü organizesi ile Afyonkarahisar'dan kutsal topraklara gidecek olan 2023-2024 1.dönem umreciler, dualarla uğurlandı.

Paşa Camii'nden yapılan uğurlama törenine, İl Müftü Yardımcısı Harun Yılmaz, Hac ve Umre Şube Müdürü Memet Nuri Durdu, Din Görevlileri, Umrecilerin yanı sıra yakınları ile vatandaşlar katıldı. Yapılan uğurlamada, umrecilere hitap eden İl Müftü Yardımcısı Yılmaz; "Rabbim çıkmış olduğunuz bu kutsal yolda cümlenize sağlıkla, huşu ile, mebrur bir Umre vazifesini yapmış şekilde ülkemize, evinize dönmeyi nasip eylesin." dedi.

Yapılan duanın ardından Umreciler, tekbirler eşliğinde uğurlandı. - AFYONKARAHİSAR