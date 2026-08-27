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Kocatepe'de 104. Yıl Zafer Yürüyüşü

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AFYONKARAHİSAR’ın Çay ilçesinde faaliyet gösteren Çay Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ÇAYDOS) ile Akşehir Dağcılık Kulübü Akademik sporcuları tarafından Büyük Zafer’in 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla Kocatepe’ye Zafer yürüyüşü düzenlendi.

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde faaliyet gösteren Çay Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ÇAYDOS) ile Akşehir Dağcılık Kulübü Akademik sporcuları tarafından Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Kocatepe'ye Zafer yürüyüşü düzenlendi.

ÇAYDOS ve Akşehir Dağcılık Kulübü Akademik iş birliğinde düzenlenen yürüyüş, Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünden başladı. Saat 21.00'de başlayan yürüyüş, saat 03.00 sıralarında Kocatepe'de sona erdi.

ÇAYDOS Kulüp Başkanı Ali Demirel, Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünde anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi. Demirel, "Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünde Akşehir Akademik Spor Kulübü ile ortaklaşa Kocatepe'ye Zafer yürüyüşü gerçekleştirdik. 35 kişinin katıldığı yürüyüşümüz Şuhut ilçesi Çakırözü köyünden başladı. Akşam 21.00'de başladık ve gece 03.00'te bitirdik. Mustafa Kemal'in bu köyden başlayarak bu toprakların kaderini değiştiren o tarihi gece yürüyüşünü, gecenin ayazını, taarruzun heyecanını, bu vatanın nasıl kazanıldığını yüreğimizde yürüyerek hissettik" dedi.

Demirel, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nda hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle anarak, "Bu vatan için can veren tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun. Bu şanlı yürüyüşte bizlere eşlik eden Vali Yardımcımız Yalçın Sezgin'e ve Çay Kaymakamımız Hasan Hüsnü Türker'e gönülden teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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