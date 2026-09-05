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Düğünde Açılan Ateş Sonucu Çocuk Yaralandı

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Afyonkarahisar'da bir düğünde havaya ateş açılması sonucu yorgun mermi, mevsimlik işçi çadırındaki 14 yaşındaki T.T.'ye isabet etti. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili İ.D.'yi gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'da yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralanan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Çavdarlı köyünde dün yapılan düğünde havaya silahlarla ateş açıldı.

Mevsimlik işçi çadırında göğsüne yorgun mermi isabet eden T.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, İ.D'yi (52) gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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