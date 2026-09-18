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Afyonkarahisar'da "yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda 19 şüpheli tutuklandı

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Afyonkarahisar'da "yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Afyonkarahisar'da "yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte, uyuşturucu maddelere alternatif olarak kullanılan yeşil reçeteye tabi ilaçların para karşılığında hastanede usulsüz sağlık raporu ve reçete düzenletilerek satıldığı iddialarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada 155 sentetik hap, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 40 mermi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 19'u çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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