Afyonkarahisar'da Yangında Yaşamını Yitiren 84 Yaşındaki Adamın Ölümü İnceleniyor
Afyonkarahisar'ın Sülün beldesinde, 84 yaşındaki Hüseyin Can evinin önündeki otları ateşe verirken dengesini kaybedip yangının içine düştü. Yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

AFYONKARAHİSAR'da Hüseyin Can (84), evinin önündeki ot yangınında yaşamını yitirdi. Can'ın otları ateşe verdiği ve dengesini kaybedip alevlerin arasına düştüğü üzerinde duruluyor.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez ilçeye bağlı Sülün beldesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Can'ın evinin önünde çıkan ot yangını fark eden mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ekipler tarafından yapılan incelemede, Hüseyin Can'ın cansız bedeni bulundu. Kronik şeker ve tansiyon hastası olduğu, zaman zaman denge kayıpları yaşadığı belirtilen Hüseyin Can'ın cenazesi incelemenin ardından morga konuldu.

Hüseyin Can'ın otları ateşe verdiği, dengesini kaybedip alevlerin arasına düştüğü üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
