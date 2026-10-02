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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 76 peçete ele geçirildi, zanlı tutuklandı

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 76 peçete ele geçirildi, zanlı tutuklandı
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Afyonkarahisar'da uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine başlatılan operasyonda belirlenen adreste 76 uyuşturucu emdirilmiş peçete ile 28 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreste yaptığı aramada, uyuşturucu emdirilmiş 76 peçete ile 28 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan D.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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